كتائب القسام تعلن استهداف قاعدتين جويتين للاحتلال بمسيرتي "زواري"

أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إطلاق طائرتي زواري هجوميتين انتحاريتين استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت الكتائب في بيان لها "إن إحدى الطائرتين استهدفت السرب 107 "فرسان الذيل البرتقالي" التابع للقوات الجوية الصهيونية والموجود في قاعدة حتسريم".



في حين استهدفت الطائرة الأخرى "مقر قيادة فرقة سيناء في جيش الاحتلال الموجود في قاعدة تسيلم العسكرية". ولم يشر البيان إلى نتائج هذين الهجومين، وما إذا تسببا بوقوع إصابات.



من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القبة الحديدية اعترضت على الأقل طائرة صغيرة دون طيار أطلقت من قطاع غزة، دون تحديد مكان الاعتراض.



ويعود اسم المُسيرة "زواري" إلى مهندس الطيران التونسي محمد الزواري، الذي تتهم حركة حماس الموساد الإسرائيلي في اغتياله بالتعاون مع جهات أخرى (لم تحددها) بالمسؤولية بتونس في 2016.



كما أعلنت كتائب القسام، مساء الإثنين، أنها قصفت قاعدة حتسريم الجوية بدفعة صاروخية. وكانت قد أعلنت قصف بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين، فيما كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن انطلاق صفارات الإنذار في بئر السبع.



من جانبها قالت "سرايا القدس" الذارع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت الحشود العسكرية للاحتلال في "صوفا" و"حوليت"، ومدينة "بئر السبع" المحتلة وموقع مفتاحيم برشقات صاروخية رداً على مجازر الاحتلال.



ومنذ بدء معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نوعت كتائب القسام هجماتها ومفاجآتها العسكرية ضد الاحتلال، واستخدام الحوامات، والمظليين، والكمائن المتقدمة، فضلا عن الرشقات الصاروخية والصواريخ الموجهة.

