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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تحذر اليمن : الاعصار قد يدمر هذه المحافظة اليمنية ..تفاصيل خطيرة

كشف حساب أحوال ‎#الطقس في محافظة أملج بالمملكة العربية السعودية أن حجم العاصفة المدارية ‎#تيج في بحر العرب كبير جدا مقارنة بحجم جزيرة سقطرىمن جانب اخر، قال ‏عضو مركز الفلك الدولي وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والحاصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة السعودي نواف العنزي أن العاصفة المدارية في ‎#بحر_العرب من المتوقع ان تتحول قريباً الى اعصار درجة اولى ‎#اعصار_تيج اتجاهه الاغلب شرق ‎#سقطرى ثم الى الحدود العمانية مع اليمن

وأضاف العنزي: التحذير المباشر لجزيرة ‎#سقطرى حيث من المتوقع ان يمر الاعصار شرقاً عنها وتتأثر به وكذلك صلالة وحدود ‎#سلطنة_عمان مع ‎#اليمن بامطار غزيرة ورياح عاتية

وتابع: ‏من المتوقع بعد 20 ساعة سيضرب الاعصار ‎#سقطرى بامطار ورياح شديدة وبعد 48 ساعة سيصل مركزه للحدود ‎#اليمن وبالتحديد مركزه سيضرب مدينة ‎#الغيضة في اليمن ولاحقاً يوثر بامطار على ‎#الخرخير في السعودية