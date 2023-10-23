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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تحذر اليمن : الاعصار قد يدمر هذه المحافظة اليمنية ..تفاصيل خطيرة
كشف حساب أحوال #الطقس في محافظة أملج بالمملكة العربية السعودية أن حجم العاصفة المدارية #تيج في بحر العرب كبير جدا مقارنة بحجم جزيرة سقطرىمن جانب اخر، قال عضو مركز الفلك الدولي وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك والحاصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة السعودي نواف العنزي أن العاصفة المدارية في #بحر_العرب من المتوقع ان تتحول قريباً الى اعصار درجة اولى #اعصار_تيج اتجاهه الاغلب شرق #سقطرى ثم الى الحدود العمانية مع اليمن
وأضاف العنزي: التحذير المباشر لجزيرة #سقطرى حيث من المتوقع ان يمر الاعصار شرقاً عنها وتتأثر به وكذلك صلالة وحدود #سلطنة_عمان مع #اليمن بامطار غزيرة ورياح عاتية
وتابع: من المتوقع بعد 20 ساعة سيضرب الاعصار #سقطرى بامطار ورياح شديدة وبعد 48 ساعة سيصل مركزه للحدود #اليمن وبالتحديد مركزه سيضرب مدينة #الغيضة في اليمن ولاحقاً يوثر بامطار على #الخرخير في السعودية