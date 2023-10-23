شكرا لقرائتكم خبر عن معجزة الزبيب الأسود وأوراق إكليل الجبل.. غذاء سحري يقوي الذاكرة ويغذي المخ ويحسن بنية الدماغ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزيرا خارجية السعودية وسوريا يبحثان التصعيد العسكري في غزة هيئة الارصاد تحذر جميع المواطنين من أمطار رعدية غزيره تستمر لمدة أسبوع وسيول على هذه المناطق يارتني عرفت أضرارها من زمان.. تعرف على ثلاثة أنواع من "المكسرات القاتلة".. هتقضى عليك وهتدمرك بعرض خيالي فاق كل التوقعات.. النجم "ميسي" يغادر أمريكا ويعود للدوري السعودي هيئة الارصاد تحذر المواطنين من أمطار رعدية غزيره تستمر لمدة أسبوع وسيول علي هذه المناطق الأمن السعودي يداهم منزل مقيم عربي بشكل مفاجئ وما عثر بداخله كان صاعقا للجميع توفي زوجها فتزوجت إخوة وفي ليلة الزفاف أخبرها سرا جعلها تنهار تماما.!!

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