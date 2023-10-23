شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مواطن سعودي يشكو من آلام غريبه في بطنه استدعت للذهاب إلى المستشفى وهناك كانت المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : تداول الناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة للملك فهد بن عبدالعزيز -رحمه الله- برفقة نجله الأمير عبدالعزيز بن فهد في طفولته. وبينت الصورة عن جلوس الأمير عبدالعزيز بجانب والده -رحمه الله- ويبدو أنهما كانا يتبادلان أطراف الحديث دون أن تفارق الابتسامة محياهما. وفيما هذا المقال سنوف نتطرق إلى أبرز المحاطات في حياة الملك فهد رحمة الله. ولد جلالة الملك فهد بن عبد العزيز في مدينة الرياض عام 1920م الموافق 1340هـ.عين وزيرًا للمعارف عام 1373هـ (1953م). وبعد ذلك عين وزيرًا للداخلية عام 1382هـ (1962م). وتعم تعيينه نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء عام 1387هـ (1967م)، إضافة إلى مسؤولياته بصفته وزيراً للداخلية. وقع عليه الاختيار من قبل -المغفور له- جلالة الملك خالد وليًّا للعهد في 13 ربيع الأول 1395هـ (25 آذار/مارس/1975م) ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء، وزوّده بصلاحيات واسعة لإدارة شؤون البلاد والإشراف المباشر على مصالح الشعب. ترأس خلال حياته الحافلة بالإنجازات العديد من المناصب العامة والمجالس والهيئات التالية: : استطاع فريق طبي من قسم الجهاز الهضمي والمناظير بمستشفى الملك عبدالعزيز عضو تجمّع مكة المكرمة الصحي أن يستخرج طقم أسنان من معدة مواطن في العقد الثالث من العمر خلال عملية منظار استغرقت 20 دقيقة. وقالت وزارة الصحة :” أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يشكو من غثيان واستفراغ وألم في البطن وبعد عمل الفحوصات والأشعة اللازمة اتضح بوجود جسم غريب بالمعدة. و الفور تم إجراء عملية عاجلة بالمنظار لإزالة الجسم الغريب، والذي تبين أنه طقم أسنان، وتم استخراجه باستخدام شبكة استخراج الأجسام الغريبة، وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد وغادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة مواطن سعودي يشكو من آلام غريبه في بطنه استدعت للذهاب إلى المستشفى وهناك كانت المفاجأة.

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