شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تضع 5 شروط للأجنبي بشأن الزواج من بناتها...الصدمة في رقم 4 لن تصدق ماهو..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - �شرت احدى المجلات السعودية عن الشروط التي قامت بفرضها مجموعة الفتيات حاملات الجنسية السعودية على كتابتها وذلك في عقود الزواج.آ ووفق التقرير، فإن من أهم الشروط السماح لهن بالعمل في وظائف مختلطة والطلاق في حالة رغبة الزوج بالتعدد إضافة إلى عدم إدخال التلفزيون البيت. اقراء ايضاً : ونقلت الصحيفة عن أن المأذون الشرعي، قوله إن بعض الزوجات يشترطن على الزوج عند عقد النكاح الحفاظ على الصلاة بجانب الشروط السابقة. ويشترط بعض الأزواج على زوجاتهم المطلقات بأن يتركن أبناءهن، عند عوائلهن وألا ينتقلن معهن إلى بيوت الزوجية. وكشف العصيمي على أنه وفقا لهذه الشروط يكون للزوجة الحق في طلب الطلاق إذا خالف زوجها أي من هذه الشروط الأساسية والمقبولة، ولكن بالنسبة للشروط الثانوية في هذه الحالة يحول الزوجان إلى لجنة الصلح. ووفقا لما قاله المأذون الشرعي أحمد العيسي لـ"الرياض"، إنه صادف شروطا أخرى أيضا للنساء مثل الشرط على الزوج أن يكون لديه بيت شرعي، ومواصلتهن للدراسة، ورفض تعدد الزوجات، والحق في العمل..

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تضع 5 شروط للأجنبي بشأن الزواج من بناتها...الصدمة في رقم 4 لن تصدق ماهو..تفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على احداث الخليج نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.