شكرا لقرائتكم خبر عن هيكون الثمن حياتك ... سم قاتل مكسرات يجيب عليك الابتعاد عنها فورا مهما كان هوسك به والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعُتد المكسرات وجبة خفيفة صحية للجسم البشري تمنح الشعور بالشبع الفوري ومع ذلك، من المهم أن نكون على علم بالطرق الصحيحة والخاطئة لتناول مختلف أنواع المكسرات لنلقي نظرة على بعض هذه الأنواع التي تعود بالنفع على صحتك والبيئة، وأخرى يجب تناولها بحذر، بينما هناك أنواع أخرى يمكن أن تؤثر سلبًا على صحتك مثلاً، عندما نتحدث عن الجوز، قد تفاجأ بأنه يجب تضمينه في نظامك الغذائي فالجوز هو مصدر غني بالفوائد الصحية وقد استُهلك منذ قرون.تاريخ استهلاك الجوز يمتد إلى العصور القديمة، وقد تم الإشارة إليه في الأدب اليوناني القديم على الرغم من أن تحضيره يمكن أن يكون معقدًا بعض الشيء – حيث يتطلب إزالة اللب من القشرة ونقعه لإزالة المرارة والمواد السامة – إلا أن فوائد الجوز تجعلها تستحق الجهد والوقت في هذا العصر الحديث الذي يشتهر براحته، قد يبدو هذا العمل مزعجًا لبعض الأشخاص ومع ذلك، يعتبر الجوز مصدرًا غنيًا بالفوائد الصحية، وعندما يتحول للون البني، يصبح جاهزًا للتناول إنه مصدر غني بالبروتين والدهون الصحية والمغذيات الأساسية مثل فيتامين C والكالسيوم والفوسفور أظهرت الأبحاث أيضًا أن البندق يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات الجلوكوز في الدم، ويحمل العديد من الفوائد العملية البندق متاح بشكل واسع وسهل الحصول عليه، وعند تخزينه وتجفيفه بشكل صحيح، يمكنه الحفاظ على جودته لسنوات عديدة.