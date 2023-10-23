تعز.. استشهاد مواطن واصابة طفل بقصف للحوثيين بطيران مسير على أحياء سكنية

المنامة - ياسر ابراهيم - استشهد مواطن وأصيب طفل مساء اليوم الإثنين، باستهداف مليشيا الحوثي الإرهابية بالطيران المسير لأحياء وسط مدينة تعز جنوب غربي اليمن.



وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي استهدفت بالطيران المسير أحياء حوض الأشراف والروضة بمدينة تعز ما أدى لمقتل المواطن عبده جواد الشيباني (٥٠ سنة).



كما أسفر الاستهداف الحوثي عن إصابة الطفل كرم عبدالرزاق (8 سنوات) بشظايا في الرأس وتم اسعافه إلى مستشفى الثورة، وفق المصادر.



وتواصل مليشيا الحـوثي الإرهابية استهداف الأحياء السكنية في مدينة تعز بالقصف المدفعي والقناصات متسببة بسقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين رغم الهدنة المزعومة.

