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عدن - ياسمين التهامي - الفنان "محمد رمضان" يعلق على مقطع فيديو للعرافة ليلى عبد اللطيف فماذا قال؟

أعاد الفنان المصري محمد رمضان نشر الفيديو الذي تحدثت فيه خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، والذي ظهرت فيه ليلى أثناء استضافتها في أحد البرامج، وتنبأت بتعرضه لحدث معين خلال الفترة المقبلة.

أعاد الفنان المصري محمد رمضان نشر الفيديو الذي تحدثت فيه خبيرة الأبراج اللبنانية ليلى عبد اللطيف عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”، والذي ظهرت فيه ليلى أثناء استضافتها في أحد البرامج، وتنبأت بتعرضه لحدث معين خلال الفترة المقبلة.

وكشفت ليلى عبد اللطيف عن توقعاتها لمحمد رمضان اثناء حلولها ضيفة مع الاعلامي اللبناني نيشان على قناة الجديد ليلة راس السنة.

وقالت ليلى عبداللطيف بتوقعاتها انه سوف يحقق نجاحا كبيرا وسيخوض التمثيل ويحظن بنسبة مشاهدات عالية.

وعلق رمضان على الفيديو قائلاً: “لعله خير إن شاء الله.. ثقة في الله نجاح”.