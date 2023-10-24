شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن استمتعي بألذ جبن محضر في منزلك بسهولة وسرعة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قد يكون الجبن المطبوخ باليد هو أفضل نوع من الجبن المتاح. لا يمكن لأي شيء مشترى من المتاجر أن يتفوق على الجبن المحلي المصنوع يدوياً. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المنتج الرائع سهل التحضير. حسناً، كيف يمكننا القيام بذلك؟ دعونا نقرأ في هذا التقييم.

محتوى الوصفة: إذا كنت تعتقد أن طهي الجبن في المنزل أمر شائع تماماً، فإن هذا اليوم يعتبر إنجازاً حقيقياً لا يمكن لجميع ربات البيوت تحقيقه. ومع ذلك، بقية الخبر في المتجر. وبما أن العملية نفسها، من حيث المبدأ، ليست معقدة، إلا أنها تستغرق وقتاً طويلاً. ومع ذلك، فإن النتيجة تستحق الجهد. يتم الحصول على المنتج بطعم لا يمكن مقارنته، بدون مكونات ضارة ومواد مضافة. لذلك، نحن ندعوك لتجربة قوتك وتحضير الجبن المحلية المصنوعة يدوياً. ويمكن تخزينها في عبوات وأكياس بلاستيكية.

إذا لم تتمكن من العثور على حليب محلي الصنع، يمكنك شراءه من السوبر ماركت، ولكن يجب أن يكون أكثر دسماً وله عمر افتراضي أقل. الجبن الجاهز عادة ما يحتوي على الكثير من الدهون، لذلك يجب أن يكون المنتج الأولي أكثر رقة ودهناً.

سوف تنضج الجبنة فقط عندما تكون كتلتها 500 غرام على الأقل. يعتبر الجبن المصنوع في المنزل عادةً أكثر ليونة من الجبن المشترى. تعتمد صلابة الجبن على الضغط القوي الذي يتم وضعه عليه أثناء عملية الصنع. وبالتالي، كلما زاد وزن الجبن، زادت صلابته. إذا لم يكن لديك قوالب خاصة للجبن، يمكنك استخدام مقلاة عميقة أو مصفاة عادية أو شبكة.

يتم تخزين الجبن الجاهز في منشفة قطنية أو في كيس ورقي في الثلاجة لمدة لا تزيد عن 7 أيام. يمكن استخدام ما تبقى من مصل اللبن لصنع الفطائر، أو لعجين الخميرة، أو لصنع أوكيروشكا على مصل اللبن. تقنية صنع الجبن في المنزل هي في الواقع أكثر واقعية مما قد تبدو عليه في البداية. تتطلب صنع الجبن الصلب فقط بعض المعدات والأدوات والمكونات الخاصة، والتي لا يمكن شراؤها من أي سوبرماركت. لا داعي للجبن المشترى الجاهز.. إليكِ أسهل وأسرع طريقة لتحضير الجبن اللذيذ في المنزل!.