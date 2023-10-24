عدن - ياسمين التهامي - دخل موسوع غينتس ...سعودي تزوج 42 إمرأة وتحدث عن تجربته ومن المرأة التي احبها

الثلاثاء 24 اكتوبر 2023 الساعة 00:47

كشف مواطن سعودي عن زواجه من 42 امرأة خلال مراحل حياته المختلفة، في مقطع فيديو متداول عبر منصة “إكس”.

وقال المواطن في الفيديو: “تزوجت 42 حرمة، وكل القبائل التي تزوجت منها والله فيها الخير”.

كما رفض الكشف عن أكثر امرأة حبها من الـ 42، قائلاً: “على الشاشة ما أقدر أقول”.

تفاعل عدد كبير من رواد منصة “إكس” مع مقطع الفيديو، حيث أعرب بعضهم عن تعاطفهم مع الزوجات السابقات، وطالب البعض الآخر بتعديل نظام الزواج في السعودية ليسمح بتعدد الزوجات 4 مرات فقط.