قائد "النصر" كريستيانو رونالدو: يشرفني أن ألتقي مرة أخرى مع الأمير محمد بن سلمان

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي عن سعادته بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- خلال إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وقال النجم البرتغالي في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "يشرفني أن ألتقي مرة أخرى مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان". وتابع: "من الرائع أن أكون جزءًا من هذه اللجنة اليوم التي تناقش مستقبل الرياضات الإلكترونية وإطلاق أول بطولة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية على الإطلاق ستقام في المملكة العربية السعودية العام المقبل" . وأعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- اليوم، عن إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، الذي تنظمه المملكة في الرياض سنوياً ابتداءً من صيف عام 2024م. ويأتي إطلاق المملكة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية تأكيداً على مساعيها المتواصلة لتحقيق مستقبل أفضل للقطاع، واستكمالًا للإنجازات المستمرة في الفعاليات الترفيهية والرياضية، وتتويجاً للنجاح الكبير الذي حققه "موسم الجيمرز" في نسختيه الأولى والثانية، خاصة وأن غالبية سكان المملكة من جيل الشباب الذين يولون اهتماماً كبيراً بالألعاب الإلكترونية..

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