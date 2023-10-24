شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تطلق كأس العالم للرياضات الإلكترونية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، عن إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، الحدث الأكبر من نوعه على مستوى العالم، الذي تنظمه السعودية في الرياض سنويا ابتداء من صيف العام 2024. وستشكل البطولة منصة مهمة تسهم في الارتقاء بقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية الذي يشهد نموا متزايدا وسترسخ مكانة السعودية كوجهة رائدة لأبرز المنافسات الرياضية والعالمية. كما أعلن ولي العهد السعودي إنشاء مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهي مؤسسة غير ربحية ستتولى تنظيم البطولة وستكون المحرك الذي سينقل هذا القطاع إلى مرحلة جديدة من التعاون بين جميع الشركاء والجهات المعنية بمنظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية للاستفادة من إمكاناتها الحقيقية وتعزيز نمو واستدامة القطاع.

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الإعلان خلال "مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة"، التي تستضيفه السعودية. وقال ولي عهد السعودية: "بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية هي الخطوة الطبيعية التالية في رحلة المملكة لتصبح المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية، حيث ستقدم تجربة لا مثيل لها، تفوق ما هو متعارف عليه في القطاع"، مؤكدا أن البطولة ستسهم في تعزيز التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنويع الاقتصاد، وتعزيز قطاع السياحة وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين.