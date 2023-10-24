شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سر جمال العيون 7 عادات قبل النوم تحافظ على جمال منطقة العين(تعرف عليها الآن) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - هناك العديد من المشاكل الصحية التي ينصح الأطباء بالنوم لفترة كافية لحلها والحصول على الراحة والتخلص من القلق والتوتر. وتعود جميع هذه الفوائد بشكل كبير على البشرة. عندما تغلقين عينيك، تبدأ خلايا بشرتك في العمل لإصلاح الضرر الذي تعرضت له واستعادة نضارتها التي فقدتها طوال اليوم المليء بالعمل والتعرض للعوامل الضارة. ولكن النوم وحده لا يكفي، هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها للاستفادة الكاملة من النوم.

يمكنك الحصول على شعر صحي ولامع عن طريق استغلال وقت قبل النوم لعمل حمام زيت دافئ. بعد ذلك، قومي بتدليك فروة رأسك بلطف بحركة دائرية باستخدام أطراف أصابعك. اتركي الزيت على شعرك طوال الليل واغسليه في الصباح. بالاهتمام بمنطقة العين، حيث يكون الجلد حول العينين أرق بكثير من جلد الوجه، يمكنك تجنب ظهور التجاعيد مبكرًا. اختاري كريم العين الذي يلبي احتياجاتك الخاصة مثل الانتفاخ أو الهالات السوداء أو الخطوط الدقيقة. وللحصول على علاج منزلي، يمكنك أيضًا تدليك كمية صغيرة من زيت اللوز حول العينين باستخدام إصبعك للتخلص من الهالات السوداء والخطوط الدقيقة.

تنعيم الأقدام الخشنة: قومي بغسل قدميك ثم دهنها بالفازلين أو أي مرطب سميك على قدميك كل ليلة. يمكنك تدليكها ببعض زيت جوز الهند الدافئ أو زيت الزيتون في حالة عدم توفر الفازلين أو المرطب. ثم ارتدي جوارب قطنية واذهبي للنوم. ستحصلين على أقدام ناعمة للغاية في الصباح.

احتكاك الشعر بالبشرة: احصلي على غطاء وسادة من الساتان أو الحرير. سيسمح سطحه الزلق لشعرك بالانزلاق طوال الليل بأقل قدر من الضرر. سيساعد وجهك على أن يبدو منتعشاً وخالياً من التجاعيد في الصباح.

ترطيب الشفاه: ضعي طبقة رقيقة من الفازلين أو زيت اللوز أو جوز الهند قبل الذهاب إلى السرير ليلاً. هذه هي أحد أفضل الطرق للحصول على شفاه ناعمة للغاية. يمكنك أيضاً إضافة العسل الطبيعي وزيت الزيتون لترطيب الشفاه في نفس الوقت.

التخلص من المكياج: تأكدي من إزالة مكياجك قبل الذهاب إلى السرير. إذا ذهبتِ إلى السرير بمكياج، فسيؤدي ذلك بسهولة إلى إنسداد المسام وجعلها أكبر بكثير مما تريدينها أن تكون عليه. يتراكم المكياج والقذورات والزيوت بسرعة لتسبب ظهور الرؤوس السوداء والبيضاء وحب الشباب، وتمنع تجدد الجلد نفسه أثناء النوم.

عناية بالبشرة قبل النوم: عليكِ أن تعتني ببشرتك قبل الذهاب إلى السرير. يمكن أن يؤدي دهن كريم ليلي عالي الجودة قبل النوم إلى الحصول على بشرة أكثر نقاء ونعومة. اختاري كريمًا يناسب نوع بشرتك مع التركيز على أكبر اهتماماتك، سواء كان الأمر يتعلق بالخطوط الدقيقة أو حب الشباب أو توحيد لون البشرة.

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