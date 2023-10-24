شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج جبارة وغير متوقعة .. لمعاجلة الكثير من الامراض عند وضع القدمين في الماء الساخن مع الملح! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أن وضع القدمين في الماء الساخن مع الملح يعمل على تنشيط الدورة الدموية بصورة كبيرة تعرف اكثر على فائدة الماء والملح للقدمين .

ابرز فوائد وضع القدمين في الماء الساخن: عند وضع القدمين في الماء الساخن ستتمكن من تحفيز الدورة الدموية بصورة كبيرة. كما ستتمكن بعدها من إزالة طبقات الجلد الميت من القدمين، وذلك من خلال استخدام إحدى انواع المقشرات الخاصة بالقدمين، أو يمكنك استبدال المقشرات بالسكر لإزالة الزوائد والجلد الميت.

يساعد وضع القدمين في الخل والملح في تنظيف القدمين بشكل جيد من كافة الأتربة والسموم والبكتيريا.

يساعد وضع القدمين في الماء الساخن في الشعور بالإسترخاء وخاصة بعد بذل مجهود كبير خلال اليوم، حيث يقوم البعض بعد تمرينات الجيم الشديدة بوضع القدمين في ماء ساخن مع خل وملح لماذا يتم وضع القدمين في الخل والملح؟

يمكنك وضع قدمك داخل الخل والملح والماء الفاتر بهدف التخلص من ألم القدم، حيث ان الماء الساخن يساعد في تخفيف حدة الالم.

وضع القدمين في خل وملح وماء ساخن يساعد بشكل كبير في تخريج السموم الضارة من القدمين والشعور بالراحة.

يساعد بشكل كبير في مقاومة الإصابة بأمراض السكر.

يقلل من مشاكل الإصابة بالصداع النصفي.