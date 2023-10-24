عبدالله العليمي: المجلس الرئاسي يتعاطى بإيجابية مع جهود السلام في اليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، الإثنين، التعاطي الايجابي لمجلس القيادة الرئاسي مع تلك الجهود المبذولة للوصول إلى سلام شامل، وكل ما من شأنه وقف الحرب في اليمن.

جاء ذلك خلال لقاء عضو مجلس القيادة الرئاسي عبدالله العليمي، مع السفير الامريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، لمناقشة الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن.

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن العليمي بحث الجهود السعودية والعمانية مع جماعة الحوثي للوصول لاتفاق سلام دائم وشامل في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.

ودعا العليمي، مليشيا الحوثي لاستغلال الجهود المبذولة وتحكيم العقل والدخول بنية جادة لوقف شلالات الدماء اليمنية الطاهرة والعودة لمحيط اليمن الحقيقي بين اشقاءه العرب.

وجدد العليمي، ادانة الحكومة اليمنية للعدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، مندداً بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تنتهجها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين في غزة وغيرها من المدن الفلسطينية والتي سقط وما زال يسقط ضحيتها الآلاف من المدنيين خاصة من النساء والأطفال.

وأكد تضامن ودعم اليمن الكامل لنضال الشعب الفلسطيني، وحقه في اقامة دولته المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

بدوره، أكد السفير الامريكي، دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة لإحلال السلام في اليمن، مجددا موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.