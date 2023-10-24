كاميرا مراقبة توثق تصرف صادم لعمال نظافة بالسعودية مافعلوه يشيب له الراس(تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - وثق مقطع فيديو، عامل نظافة يركل كيس قمامة وسط الشارع بحي السويدي في الرياض. وظهر في الفيديو، عامل نظافة يحمل كيس قمامة في يده قبل وضعه بسيارة النظافة، حيث سقط الكيس من يده بعد تحرك السيارة فجأة. ورصد الفيديو، عامل النظافة يركل كيس القمامة بقدمه حتى تناثرت المخلفات وسط الشارع، كما ظهر عامل النظافة وزميله يجمعان بعض المخلفات التي سقطت من كيس القمامة، وتركوا مخلفات أخرى متناثرة. مافعلوه يشيب له الولدان...كاميرا مراقبة توثق تصرف صادم من عمال نظافة بالسعودية..(شاهد الفيديو عمال نظافة بالسعودية مافعلوه يشيب له الراس...كاميرا مراقبة توثق هذا التصرف الصادم.

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