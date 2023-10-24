شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هاتف سامسونج جلاكسي s24 بكاميرا احترافيه.. تعرف على مواصفات الهاتف وسعره في المملكة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - �واصفات سامسونج جلاكسي s24 بثلاث كاميرات عالية الجودة فلنلقِ نظرة على مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S24 بثلاث كاميرات عالية الجودة بالتفصيل: يتم التداول بشكل واسع عن مواصفات هاتف S24 Ultra من سامسونج، حيث يُقال أنه سيتم تجهيزه بمستشعر ISOCELL HP2SX بدقة 200 ميجابكسل بدلاً من المستشعر السابق، وهذا المستشعر الجديد يمكنه تصوير فيديوهات بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية. ويتميز بتقنيات مثل التركيز التلقائي Super Quad Phase Detection وإمكانية التقاط الصور بدقة 12 ميجابكسل أو 50 ميجابكسل. بالإضافة إلى ذلك سيأتي الهاتف بعدسة مقربة محسنة دقتها 50 ميجابكسل وتقريب بصري 3x، مما يتيح تكبيرًا بصريًا بجودة 5x واستخدام مستشعر أكبر. يُقال أيضًا أن هاتف S24 Ultra سيحتفظ بكاميرات السيلفي بدقة 12 ميجابكسل وكاميرات فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرات telephoto المقربة بدقة 10 ميجابكسل. من المتوقع أن يُعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 3 قوي من Qualcomm وسيكون متاحا بخيارات للذاكرة العشوائية تتراوح بين 12 جيجابايت و16 جيجابايت مع سعات تخزين تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى 1 تيرابايت، وهناك حتى شائعات تشير إلى وجود نسخة بسعة تخزين ضخمة تصل إلى 2 تيرابايت. سعر سامسونج جلاكسي s24 بثلاث كاميرات عالية الجودة نلقي نظرة على سعر سامسونج جلاكسي S24 بثلاث كاميرات عالية الجودة في مختلف الأسواق وهذا الأسعار فيما يلي: سعر هاتف سامسونج جلاكسي S24 في السوق العالمي يتراوح حوالي 899 دولار. في السوق المصري يصل سعر الهاتف إلى حوالي 13,800 جنيه مصري. في المملكة العربية السعودية، يقدر سعر الهاتف بحوالي 2,990 ريال سعودي. في الإمارات، سيجده المستهلك بحوالي 2,945 درهم إماراتي. هذه هي أسعار سامسونج جلاكسي S24 بثلاث كاميرات عالية الجودة في مختلف الأسواق. وأخيراً قد وصلنا إلى نهاية مقالنا، والعملاء في انتظار شركة سامسونج بفارغ الصبر لإصدار هاتفها الجديد لعام 2023، والذي يعتبر أحدث إصدار في سلسلة سامسونج جلاكسي S24، مزود بميزات مذهلة..

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