شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية/ إعفاء دول جديدة من متطلبات تأشيرة الإقامة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قدم لكم ثلاث نباتات تبعد النمل والمن والصراصير والبعوض والخنافس عن كما سيتمكن الكوريون أيضا من زيارة المملكة بمتطلبات أقل للحصول على تأشيرة إقامة قصيرة ولفئات محددة. حيث شهد الاجتماع الموسع الذي عقد بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس كوريا يون سوك يول، في الرياض، توقيع اتفاقية إعفاء متبادل بين السعوديين والكوريين من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية. وتم توقيع الاتفاقية التي جاءت ضمن جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على طاولة الاجتماعات في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ومن الجانب الكوري وزير الخارجية السيد بارك جينا. وتتناول الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة وحكومة كوريا إعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الإقامة القصيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والرسمية ومزروعاتكم: .

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