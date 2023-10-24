شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن صقر سعودي "شاهين قرناس" لن تصدق بكم تم بيعة.. بعد ربع ساعة من طرحة بالمزاد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكثر من مجرد مكان لتحليق هذه الطيور المذهلة. لها قصة مكللة بالنجاح والتفرد، خاصةً مع صقره الذي خطف الأضواء في المزاد الأخير لنادي الصقور السعودي عندما تحدثنا عن الصقور، نحن نتحدث عن إرث عميق متجذر في تاريخ وثقافة المملكة. ولكن للطرفاوي قصة خاصة مع هذا الإرث. فرغم أنه لم يكن يتوقع أن يصل سعر الصقر الذي طرحه، بالتعاون مع شقيقه، إلى هذا الرقم الخيالي، إلا أن محبة المجتمع وشغفهم بالصقور جعل من هذه القصة حديث الناس. هذا الحدث الكبير، الذي لم يدم أكثر من نصف ساعة، أضاء على المزايا التي يقدمها نادي الصقور السعودي. وهو ما دفع الطرفاوي للمشاركة لأول مرة في هذا المزاد المرموق. فالنادي، بفضل جهوده الدؤوبة، نجح في إعادة الحياة لهذه الهواية المميزة وجعلها تلمع من جديد في عيون جمهورها المحب وللطرفاوي مغامرات كثيرة مع هذا الإرث الرائع. ف

كشف لنا أنه بدأ يتجه لممارسة هواية طرح (شبك) الصقور منذ ثلاث سنوات فقط. ومع أن هذه الفترة قد تبدو قصيرة نسبياً، إلا أن محمد استطاع أن يكتسب خبرة عميقة، فتوقف عن العمل واختار أن يكرس نفسه بشكل كامل لهذا العالم الفريد من في ساحة الصقور، التي تعد من أقدم الهوايات وأكثرها تراثيًة في العالم العربي، يظهر من جديد صقر اسمه “العويقيلة” ليحطم الأرقام القياسية. فقد كان لمحمد الطرفاوي وشقيقه الدور الكبير في إثارة الدهشة بطرح قرناس شاهين بمقاييس فريدة ووزنٍ استثنائي تميزت ليالي مزاد نادي الصقور السعودي بوجود هذا الصقر الفريد، الذي استطاع جذب اهتمام وتنافس الصقارين وفي ليلة مليئة بالحماس، بلغ سعر الصقر الخيالي مبلغ 250 ألف ريال، ليحتل عن جدارة مرتبة الصقر الأغلى في النسخة الحالية من المزاد، والذي لا زال يشهد المزيد من التنافسات الرائعة جهود نادي الصقور السعودي في دعم المشاركين لا يقتصر دور نادي الصقور السعودي على تنظيم المزاد فقط، بل يمتد لتقديم الدعم والرعاية للطواريح المشاركين. يسعى النادي إلى توفير تجربة مميزة وسلسة لملاك الصقور، بدءًا من استقبال الطواريح وفحص الصقور ووثق طرحها.

ل

الرعاية لا تقف عند هذا الحد؛ إذ يعتني النادي أيضًا بتأمين السكن والنقل لملاك الصقور، مما يجعل من تجربة المشاركة في المزاد تجربة لا تُنسى تعكف الفرق التقنية بنادي الصقور السعودي على نقل المزاد بشكلٍ مباشر وبجودة عالية عبر قنوات تلفزيونية مختارة، بالإضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي الرسمية للنادي. هذا الاهتمام بالتغطية المباشرة يسمح لعشاق الصقور حول العالم بمشاركة الحماس والتشويق لكل لحظة، ويجعلهم جزءًا لا يتجزأ من هذا الحدث الكبير. صقر سعودي "شاهين قرناس" لن تصدق بكم تم بيعة.. بعد ربع ساعة من طرحة بالمزاد.