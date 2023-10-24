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عدن - ياسمين التهامي - ياسر القحطاني يشعل السعودية بفيديو جديد.. لقد وقع بالفخ!!

أثار نجم المنتخب السعودي السابق، ياسر القحطاني، ضجة واسعة في الشارع السعودي بمقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي على منصة “اكس” وقدم فيه مقترح لتحسين أداء المنتخب السعودي الأول الذي غابت عنه الانتصارات ولم يحقق أي فوز يذكر منذ فوزه التاريخي على الأرجنتين في كأس العالم 2022 في تشرين الثاني /نوفمبر من العام الماضي.وقال القحطاني في الفيديو المثير للجدل : “اقترح أن ينضم جميع لاعبي المنتخب السعودي ممن لا يشاركون في أنديتهم بشكل أساسي لفريق في دوري روشن ويشرف عليه مانشيني”، بحسب صحيفة “اليوم” السعودية.

وأضاف: “لماذا لا يكون الفريق هو الرياض ينضم إليه من لا يشاركون من اللاعبين الدوليين ويدربه مانشيني.. إنشاء ناد جديد صعب، نظرا للتدرج في الدرجات من الثالثة وصولا لدوري المحترفين، لذلك اختيار ناد من المشاركين في دوري روشن هو الحل الأفضل”.

وبرر القحطاني اقتراحه برغبته في أن تكتسب العناصر التي لا تشارك مع أنديتها حساسية المباريات والاحتكاك بشكل رسمي خلال دوري روشن، من أجل تحسين نتائج الأخضر.

ونال مقطع فيديو القحطاني السخرية من عدد كبير من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، رافضين اقتراحه.

يذكر أن المنتخب السعودي لم يتمكن من تحقيق أي فوز تحت قيادة الإيطالي روبرتو مانشيني في 4 وديات سابقة منذ توليه المهمة، وهو ما أثار غصب الشارع الرياضي في السعودية.

وارتفعت مطالبات الجماهير السعودية للإتحاد السعودي لكرة القدم بوضع حلول للأخضر السعودي ومعالجة الأخطاء التي أثرت على أداء اللاعبين.