شكرا لقرائتكم خبر عن عشبة خضراء مذكورة في القرآن بأكثر من 30 مُعجزة لها رائحة مميزة تحتوي على فيتامينات هامة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هو الجندي المجهول بفوائده العديدة والمجـ.ـهولة للبعض، يدخل في أهم منتج يستعمله الإنسان يوميا،ويجري استخدامه، في صناعة معجون الأسنان؛ بالإضافة إلى استخدامه في تسهيل عمليه الهضم.الريحان، نبات بسيط يدخل أيضا في إضافة المذاق لكثير من الأطعمة عند طهيها ؛ لذلك نجد الكثير من الأشخاص تلجأ لزراعته داخل منازلهم، نتيجة لسهولة زراعته في أضيق المساحات؛ ويتم قطف قليل من أوراقه لإضافته بصورة طازجة على الأطعمة؛ وغيرها من الاستخدامات الخفية وتعد هذه العشبة عشبة من عائلة النعناع، وهي تدخل في العديد من المأكولات وخاصة الإيطالية؛ كما يحتوي الريحان على كمية كبيرة من الزيوت العطرية الأساسية والغنية في المركبات الفينولية، وتميل رائحة الريحان إلى أنها تكون مماثلة لرائحة القرنفل القوية في بعض الأنواع خاصة النوع المستخدم في وذلك بسبب التراكيز العالية التي يحويها من مادة الإنجول الكيـ.ـ ميائية؛ أما النوع الأخر فتكون رائحته مائلة لرائحة الحمضيات لاحتوائه على تراكيز عالية من مادة الليمونين.وأضاف سلام، أن الريحان يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات؛ لذلك فهو له فوائد صحية عديدة منها تعزيز صحة الجهاز الهضمي؛ وتطــهير الأمعاء ويمنع كما يمتلك خصائص مضادة للأكسدة؛ والتي تمكنه من محــاربة الجذور الحرة المختلفة في الجسم، والتي قد تؤدي إلى تدمير الخــلايا.ومن فوائد الريحان أيضا قدرته على تسكين الآلام لاحتوائه على تراكيب كيميائية تعمل كمخـ.ـدر للآلام؛ كما يعزز صحة القلب والشرايين؛ كما يلعب الريحان دورًا كبيرًا في تعزيز صحة القلب والأوعية الد .موية وذلك لاحــتوائه على مضـادات الأكسدة القوية”وتابع سلام، أن الريحان يحتوي على فيتامين “أ”؛ ويعد مصدرا جيدا لمعدن المغنيسيوم والبوتاسيوم الضروريين جدا لحـ.ـماية الأوعية الد.موية وتعزيز صحتها، وزيادة انبساط وتوسيع الشرايين؛ والحد من خطر ارتفاع النوبات القلبية وضغط الدم؛ كما يعزز من صحة الجهاز التنفسي حيث أثبتت الأبحاث أن للريحان دورا في علاج نزلات البرد والربو؛ ومحـاربة التــهاب الجهاز التنفسي.

الريحانيعالـج بكتــيريا حب الشباب أكد خبير الأعشاب؛ أن الريحان له قدرة على تقليل تكاثر البكـتيريا، ومنع الالتـهابات، لذلك ساهم في علاج حب الشباب الناتج من العـدوى البكـتيرية كما أن الريحان يخفف القلق والضغوطات النفسية؛ لأن من أحد فوائد الريحان أنه يخفف القلق والتوتر والضـغوطات النفسية، فقد وجد أن لبعض المواد الكيــميائية التي يحويها الريحان قدرة في المساعدة على تخفيض نسبة هرمون في الد.م، والذي يزيد إفرازه في الجسم في حالات التوتر.. ؛.وفي ذات السياق قال سلام ؛ إن الريحان مصدر جيد للحديد مما يجعله مماثل من كمية الحديد، بحيث كل كوبين من أوراق الريحان الطازجة أو ما يعادل ملعقة من الريحان المجفف تغطي 10% من الاحتياج اليومي من الحديد؛ مما يجعل الريحان مساعد جيد في علاج فقر الد.م الناتج من نقص الحديد.ينعش رائحة الفم عشبة خضراء ذات رائحة مميزة تحتوي على فيتامينات هامة لجسدك .. مذكورة في القرآن بأكثر من 30 مُعجزة !!..