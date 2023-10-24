شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن النمل الأبيض يأكل أموال مودعين في بنك هندي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرَّض عملاء بنك بونجاب الوطني في الهند لموقف "مروّع"، عندما اكتشفوا أن أموالهم المحفوظة في البنك أكلها النمل الأبيض. وفقدت إحدى العميلات وتدعى سونيتا ميهتا ما يصل إلى 7 آلاف دولار تم الاحتفاظ بها داخل خزانة بنكية؛ بسبب انتشار النمل الأبيض. بعد الإعلان عن الحادث، وصل العديد من العملاء إلى فرع البنك في اليوم التالي للاطمئنان على أموالهم.

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البنك سلّم الأموال التي كانت موجودة في حقيبة من القماش للعميلة، ولكن عندما عادت سونيتا إلى منزلها وفتحت الحقيبة، اكتشفت أن النمل الأبيض قد دمر العملات بالكامل. وتقدمت المرأة على الفور بشكوى إلى مدير البنك تطالب فيها باسترداد أموالها. ووفقًا لتقارير محلية، فإنه تم وضع الأموال في الخزانة في أيار/ مايو 2022 وتم الاحتفاظ بالأوراق النقدية بداخلها بشكل آمن حتى فتحها يوم الخميس الـ9 من شباط/ فبراير، ولسوء الحظ لم يكن هناك عملة واحدة في الخزانة صالحة للاستخدام

. وبعد الإعلان عن الحادث، وصل العديد من العملاء إلى فرع البنك في اليوم التالي للاطمئنان على أموالهم؛ ما تسبب في حدوث ضجة كبيرة بشأن الأموال التي تعرضت للتدمير.

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استجواب مدير الفرع حول الحفاظ على أموالهم، واتهم العملاء البنك بالإهمال؛ لفشله في إيجاد علاج فعال لمكافحة الآفات في الوقت المناسب. وأشارت التقارير إلى أن النمل الأبيض قد تسلل إلى 20 أو 25 خزانة أخرى.

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الرغم من أن البنك قد أقر بالحادث وطمأن العملاء بأنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب، إلا أن الحادثة أثارت مخاوف بشأن أموال المودعين الآخرين. يشار إلى أن النمل الأبيض يمكن أن يلحِق أضرارًا بالغة بالسلامة الهيكلية للمباني والأوراق والأخشاب، وربما يرجع سبب وجوده إلى تسريب المياه أو تشقق الأسقف أو نشارة الحديقة والأبواب والنوافذ المكسورة والكرتون ومنتجات السليلوز الأخرى، بما في ذلك الأثاث الخشبي. وفي حال عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحته، فإنه يمكن أن يدمر الممتلكات تمامًا ويتسبب في خسائر فادحة. : النمل الأبيض يأكل أموال مودعين في بنك هندي.