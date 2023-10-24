عدن - ياسمين التهامي - د اعية سعودي يبين حكم تزويج الفتاة من شخص أكبر منها سنًا دون موافقتها

الثلاثاء 24 اكتوبر 2023 الساعة 06:04

كد داعية سعودي عدم جواز تزويج الفتاة دون موافقتها، موضحًا أن التراضي هو شرط لصحة عقد النكاح.

جاء ذلك، في إجابته، عبر برنامج "يستفتونك" على سؤال حول إجبار الفتاة على الزواج من شخص أكبر سنًا منها.وقال الشيخ الدكتور سعد الخثلان، إنه “لا يجوز أن يقوم الأب بإجبار بناته على الزواج من شخص دون موافقتهن، فلابد من وجود الرضى بين الطرفين بصحة العقد”.

وأضاف الخثلان أن “الفتاة البكر أيضا لها حق الإختيار والرضا، فلا يجوز للآباء فرض الزواج على بناتهن دون راضهن”.