شكرا لقرائتكم خبر عن "عيار 21 يصدم العرسان".. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 في محلات الصاغة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بدأت تعاملات اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023م، بزيادة طفيفة في أسعار أعيرة الذهب بالسوق المحلية ومحلات الصاغة العاملة في مصر، بحسب البيانات التي أعلنتها شعبة الذهب، وجاءت تلك الزيادة على عكس المتوقع، وعلى الرغم من عودة أسعار المعدن الأصفر للتراجع في الأسواق والبورصات العالمية بعد ارتفاعها بصورة كبيرة الأيام السابقة، إذ أكدت وكالة بلومبرج العالمية المختصة بمتابعة أسعار المعدن النفيس في السوق العالمية، على انخفاض أسعار أوقية الذهب في بداية تعاملات اليوم لتسجل مستوى 1973 دولار أمريكي، وذلك بعد ارتفاعها بصورة كبيرة في السوق العالمية الأيام الماضية، وترتبط أسعار الذهب في مصر بسعر الذهب عالميًا وبحركة العرض والطلب وسعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023

وارتفعت أسعار أعيرة الذهب في محلات الصاغة العاملة في مصر ببداية تعاملات اليوم، ليسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 مستويات 2470 جنيه للبيع إلى 2490 جنيه للشراء بدون احتساب قيمة المصنعية، ويعد عيار 21 هو الأكثر تداولًا وانتشارًا في السوق المحلية وخاصةً في الوجه البحري والوجه القبلي، وقد وصل متوسط أسعار أعيرة الذهب ببداية تعاملات اليوم في محلات الصاغة العاملة في مصر، بعد الزيادة الأخيرة وبدون احتساب قيمة المصنعية، إلى المستويات الآتية:

وسجل سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم مستوى 19760 جنيه للبيع إلى 19920 جنيه للشراء بدون احتساب قيمة المصنعية، ويمثل سعر الجنيه الذهب سعر الذهب في الجنيه ويختلف من تاجر إلى آخر بالتزامن مع اختلاف قيمة المصنعية.