شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أطعمة جبارة ومتواجده في كل سوق لها فوائد صحية مذهله في حفض ضغط الدم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرضك الإصابة بارتفاع ضغط الدم لخطر أكبر لعدد من الحالات الصحية الخطيرة، وهذا يعني أن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكبر من المعتاد لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

وبمرور الوقت، يضع هذا الضغط إضافيًا على الأوعية الدموية والأعضاء الأخرى ويمكن أن يؤدي إلى حالات طبية طارئة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويعد النظام الغذائي عاملًا رئيسيًا مساهمًا عندما يتعلق الأمر بضغط الدم، حيث تعمل بعض الأطعمة على خفضه وأخرى ترفعه.

ومع وضع هذا في الاعتبار، تحدث طبيب عام حصريًا إلى موقع "إكسبريس" حول تأثير النظام الغذائي على ضغط الدم.

وأوصى الدكتور يوهانس أويس، من عيادة برودجيت العامة في لندن، بخمسة أطعمة يمكن أن تساعد في خفض ضغطك.

قال أويس: "الخضروات مثل السبانخ واللفت والسلق غنية بالبوتاسيوم، ويمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم عن طريق مواجهة آثار الصوديوم".

ويعمل الصوديوم الموجود في الملح على رفع ضغط الدم لأنه يجعل الجسم يحتفظ بالماء.

ثم تضع هذه المياه ضغطًا إضافيًا على جدران الأوعية الدموية.

قال أويس: "يحتوي التوت على نسبة عالية من الفلافونويد، والتي ارتبطت بتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم".

أوضح أويس أن "الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم".

وأشار أويس إلى أن المكسرات والبذور تعتبر مصادر جيدة للمغنيسيوم والدهون الصحية، وقد تساهم في خفض ضغط الدم.

وأضاف أويس أن استهلاك كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو يمكن أن يؤثر إيجابياً على ضغط الدم بسبب احتوائها على الفلافونويد.

وأوصى أويس بشرب شاي الكركديه لخفض ضغط الدم، حيث تشير الدراسات إلى أنه يمكن أن يكون له تأثير في خفض ضغط الدم بسبب مركباته الطبيعية.

ونصح أويس أيضاً بتجنب تناول الأطعمة المصنعة والغنية بالصوديوم مثل الوجبات السريعة والحساء المعلب واللحوم المصنعة والوجبات الخفيفة المالحة، حيث يمكن أن يزيد ذلك من تناول الصوديوم وبالتالي يؤدي إلى احتباس الماء وارتفاع ضغط الدم.

وحذر أويس من أن الكافيين الموجود في القهوة ومشروبات الطاقة وبعض أنواع الشاي قد يرفع ضغط الدم مؤقتاً، على الرغم من أن التأثير يختلف من شخص لآخر..