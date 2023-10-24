شكرا لقرائتكم خبر عن "سم قاتل في البيض"طريقة خاطئة تستخدمها الأمهات أثناء طهي البيض تسبب الوفاة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - البيض من الوجبات الأساسية التي لا غنى عنها في وجبة الفطور، يعشق مذاقه الكبار والصغار ، كما أنه مصدر أساسي للبروتين لا يمكن الاستغناء عنه إن كنت تتبع حمية غذائية، فله قدرة على إمداد الجسم بالطاقة، ويوصلك للإحساس للشبع بشكل سريع، وللبيض العديد من الأشكال التي يتم من خلالها طهيه، إما قليه بالزيت، أو عمله كبيض عيون، ولكن الطريقة الأشهر هي السلق، ولكن هل توقعت أن قد يسبب وفاتك بسبب طريقة سلقه الخاطئة؟

الطريقة الصحيحة لسلق البيض

يعد البيض من الاطعمه المميزه للغايه المليئه بالفيتامينات والمعادن والكالسيوم التي يحتاجها الجسم والهامه للغايه بالنسبه لجميع الاشخاص وخاصه الاطفال ولكن الامهات تقوم بارتكاب خطا كبير للغايه اثناء طهي البيض في المنزل والتي قد تسبب في اصابه الاطفال بالعديد من الامراض وسوف نتعرف في السطور التاليه على طريقه البيض في المنزل بالطريقه الصحيحه.

يعتقد البعض أن سلق البيض من أكثر الطبخات سهولة، فلا تحتاج لوقت أو مجهود، لكن مع تركيز نجد أنه يجب أن نتبع الخطوات الصحيحة لسلقه.

ولضمان تجنب التسمم الخطوة الأول قم بوضع ماء مفلتر لغلي البيض بداخله، قم رش بعض ذرات الملح، وتركه لمدة ١٠ دقائق فقط، فتركه أكثر سيحول لون الصفار الى الاصفر الغامق ، أو الاخضر، وذلك بسبب تفاعل الحديد الموجود في صفار البيض مع كبريتيد الهيدروجين يعني انتشار السموم في صفار البيض.

وبعد أن تقوم بسلقه احضر وعاء واسكب به الماء الفاتر و اتركه لمدة ١٠ دقائق آخرين، كي تضمن التخلص من كافة الميكروبات، فالماء والمغلي والملح ليسا كافيان لتلك العملية، وبعد اتباع تلك الخطوات ستصبح قادر على تناوله بأمان.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا على أسهل واسرع طريقة يمكن من خلالها تحضير البيض داخل المنزل بطريقة سهلة وسريعة وكذلك صحيحة بدلا من الطرق التقليدية الخاطئة التي تستخدمها الامهات اثناء طهي البيض والتي تؤدي الى اصابة افراد الاسرة بالتسمم، حيث أن تلك الطريقة صحية للغاية ويجب اتباعها من قبل العديد من الامهات التي ترغب في الحفاظ على صحه اسرتها وعدم اصابتهم بالأمراض المختلفة.