شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسبابه لتتمكن من علاجه! حب الشباب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتسبب لك حب الشباب في الضيق، ويؤثر على احترامك لذاتك وثقتك بنفسك. كما يمكن أن يساهم في الشعور بالقلق أو الاكتئاب! ما هي أسباب ظهور حب الشباب؟ ما هي أعراضه ومضاعفاته؟ وكيف يمكن علاجه أو التخفيف من حدته؟ تحتوي بشرتك على ثقوب صغيرة جدا تسمى المسام، يمكن أن تسد هذه المسام الزيوت والبكتيريا وخلايا الجلد الميتة والأوساخ، عند حدوث ذلك تظهر البثور. إذا كنت تعاني من البثور بشكل متكرر، فقد يكون لديك حب الشباب، وهو حالة جلدية تسبب البثور. تقدر الأبحاث أن 9.4% من الناس في جميع أنحاء العالم يعانون من حب الشباب. في الولايات المتحدة فقط، يعتبر أكثر أمراض الجلد شيوعًا، وذلك وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD). على الرغم من أن حب الشباب لا يشكل خطرًا جسيمًا على صحتك العامة، إلا أنه قد يظل مؤلمًا، خاصة إذا كنت تعاني من الشكل الشديد منه. بمرور الوقت، قد يتسبب لك في حدوث ندبات. لكن، ضع في اعتبارك أن حب الشباب قابل للعلاج، كما أن هناك خيارات لتقليل البثور وتقليل فرص حدوث ندبات. تابع القراءة: ما هي أنواع حب الشباب؟ الرؤوس البيضاء والرؤوس السوداء، هي أكثر آفات حب الشباب شيوعًا: الرؤوس السوداء، أو البثور المفتوحة: تنفتح على سطح بشرتك. يعطي الأكسجين الموجود في الهواء (وليس الأوساخ) الجزء العلوي من هذه البثور مظهرًا أغمق. الرؤوس البيضاء، أو البثور المغلقة: تكون على شكل نتوءات بارزة تحت سطح الجلد، وتظل بلون اللحم. تشمل الآفات الالتهابية، التي من المرجح أن تسبب تندبًا في جلدك، ما يلي: الحطاطات: هذه النتوءات الصغيرة الحمراء المرتفعة ناتجة عن بصيلات الشعر الملتهبة أو المصابة. البثرات: تحتوي هذه البثور الحمراء الصغيرة على صديد في أطرافها. العقيدات: تتكوَّن هذه الكتل الصلبة المؤلمة غالبًا تحت سطح الجلد. أسباب ظهور حب الشباب: ينتج حب الشباب عن مزيج من الهرمونات والزيوت والبكتيريا. خلال فترة البلوغ، يزداد هرمون يسمى الأندروجين وتنتج الغدد الدهنية المزيد من المادة الدهنية التي تسمى الزهم. عادة، تظهر خلايا الجلد الدهنية والميتة من خلال بصيلات الشعر وتخرج من خلال المسام الموجودة في الجلد. عندما تسد الدهون وخلايا الجلد والبكتيريا البصيلات، لا يمكن للدهون الهروب من خلال المسام، مما يسبب ظهور حبوب البشرة. بالنسبة لحوالي 40% من النساء، قد تستمر حبوب البشرة في الظهور حتى سن الأربعين بسبب التغيرات الهرمونية وأسباب أخرى، بما في ذلك: التغيرات الهرمونية في الحمل أو الدورة الشهرية. بعض الأدوية. مستحضرات تجميل. متلازمة تكيس المبايض. علاجات منزلية: النظام الغذائي: الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا يوفر إمدادًا جيدًا من الفيتامينات A و E والزنك قد يكونون أقل عرضة لخطر الإصابة بحب الشباب الشديد. كما أن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة منخفضة من السكر قد يساعد على التقليل ظهوره. زيت شجرة الشاي: اقترحت نتائج دراسة أجريت على 60 مريضًا نُشرت في the Indian Journal of Dermatology, Venereology أن زيت شجرة الشاي قد يساعد في تهدئة الحبوب. الشاي: هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن البوليفينول الموجود في الشاي، بما في ذلك الشاي الأخضر، قد يكون مفيدًا في تقليل إفراز الدهون وعلاج مشاكل البشرة. ومع ذلك، تم استخلاص المركبات في هذه الحالة من الشاي، بدلاً من استخدام الشاي مباشرةً. علاج حب الشباب: يمكن علاج الشكل الخفيف منه باستخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، مثل المواد الهلامية والصابون والضمادات والكريمات والمستحضرات التي توضع على الجلد. الكريمات والمستحضرات هي الأفضل للبشرة الحساسة، بينما تعمل المواد الهلامية التي تحتوي على الكحول على تجفيف البشرة وهي أفضل للبشرة الدهنية. قد تحتوي علاجات حب الشباب التي تصرف بدون وصفة طبية على المكونات النشطة التالية: الريسورسينول: يساعد على تكسير الرؤوس السوداء والبيضاء. البنزويل بيروكسايد: يقتل البكتيريا، ويسرع استبدال الجلد، ويبطئ إنتاج الدهون. حمض الساليسيليك: يساعد في تكسير الرؤوس السوداء والبيضاء ويساعد في تقليل الالتهاب والتورم يُنصح البدء بكميات قليلة فقط من المواد المذكورة، لأن بعض المستحضرات يمكن أن تسبب آثارا جانبية. اطلب الرعاية الطبية فورًا إذا ظهرت أي من الأعراض التالية بعد استخدام أحد منتجات العناية بالبشرة: الإغماء. صعوبة في التنفس. تورم العينين أو الوجه أو الشفتين أو اللسان. تعرف على أسبابه لتتمكن من علاجه! حب الشباب