شكرا لقرائتكم خبر عن عملية تفعيل ميزة واتساب الجديدة بتحميل حسابين على نفس الجهاز... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لن الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرغ أن تطبيق “واتساب” سيتيح إمكانية التبديل بين الحسابات على أجهزة “أندرويد”، وأن المستخدمين لن يحتاجوا لهاتف إضافي أو التنقل بين الحسابات تسجيلاً وخروجاً. ومن المفترض أن تسهل هذه الميزة الجديدة إدارة المستخدمين لمحادثاتهم عبر حسابات متعددة، وخاصةً للذين لديهم حساب “واتساب” واحد للعمل وآخر لمراسلة الأصدقاء وأفراد العائلة، على أن يتم طرح الميزة في الأسابيع المقبلة وقالت “ميتا” في بيان على موقعها الإلكتروني إن المستخدم سيظل بحاجة إلى رقم هاتف منفصل وبطاقة “SIM”، أو هاتف يقبل شرائح “SIM” متعددة أو “eSIM”، لإعداد حساب ثانٍ. وأضافت: “سيحتاج المستخدم إلى هاتف ثانٍ يضع فيه بطاقة “SIM” لتلقي رمز المرور لمرة واحدة الذي سيرسله “واتساب” عبر الرسائل القصيرة للوصول إلى الحساب الثاني على جهاز مختلف”. ويعدّ هذا تحققاً أولياً، على أن يستمر التطبيق في العمل لكلا الحسابين بدون الجهاز الثاني أو بطاقة “SIM”، تبعاً لما أفاد المتحدث باسم “واتساب”، إيلي هيتريك. وعن طريقة التشغيل قالت ميتا: “ما عليك سوى فتح إعدادات واتساب، والنقر على السهم بجوار اسمك، والنقر على إضافة حساب”. وأشارت إلى أنه يمكن التحكم في إعدادات الخصوصية والإعلام على كل حساب بمفرده. وفي هذا السياق، عملت “ميتا” سابقاً على تسهيل الوصول إلى حساب “واتساب” واحد على أجهزة مختلفة، حيث طرحت هذه الميزة عام 2021 على الأجهزة اللوحية والمتصفحات وأجهزة الكمبيوتر، ومؤخراً قامت أيضاً بتوسيع هذه الميزة لتشمل الهواتف الذكية. عملية تفعيل ميزة واتساب الجديدة بتحميل حسابين على نفس الجهاز...