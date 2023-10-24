عدن - ياسمين التهامي - مراسل الجزيرة : أمطار الإعصار الذي سيضرب هذه المحافظة سيعادل أمطار 20 عام

الثلاثاء 24 اكتوبر 2023 الساعة 10:18

كشف مراسل قناة الجزيرة الإعلامىآ سمير النمري عن بعض تفاصيل الإعصار التي ستضرب المهرة .

وقال سمير النمري : الأخوة في المهرة، الإعصار لم يصل حتى هذه اللحظة خذوا حذركمآ

واضافآ النمريآ ان الأمطار التي ستهطل خلال 24 ساعة تعادل أمطار 10-20 عام مجتمعةآ

وأختتم النمري لا تساهل أبدا