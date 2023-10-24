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مراسل الجزيرة : أمطار الإعصار الذي سيضرب هذه المحافظة سيعادل أمطار 20 عام

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عدن - ياسمين التهامي - مراسل الجزيرة : أمطار الإعصار الذي سيضرب هذه المحافظة سيعادل أمطار 20 عام

الثلاثاء 24 اكتوبر 2023 الساعة 10:18

كشف مراسل قناة الجزيرة الإعلامىآ سمير النمري عن بعض تفاصيل الإعصار التي ستضرب المهرة .

 

وقال سمير النمري : الأخوة في المهرة، الإعصار لم يصل حتى هذه اللحظة خذوا حذركمآ 

 

واضافآ النمريآ ان الأمطار التي ستهطل خلال 24 ساعة تعادل أمطار 10-20 عام مجتمعةآ 

 

وأختتم النمري لا تساهل أبدا

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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