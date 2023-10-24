شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. 4 أسباب قد تحول الانفلونزا إلى "مرض قاتل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الانفلونزا هي عدوى فيروسية تنتقل جواً وتنتشر بسهولة من شخص إلى آخر، وفي بعض الحالات فإنها قد تتحول إلى مرض قاتل يفقدك حياتك.

وفيما يلي، أربع طرق قد تتحول فيها الانفلونزا إلى مرض قاتل:

الالتهاب الرئوي

وهو الأكثر شيوعاً، حيث يمكن للانفلونزا أن تسبب الالتهاب الرئوي الفيروسي بشكل مباشر. الانفلونزا قد تضعف جهاز المناعة بشكل كبير إلى درجة قد تسمح بدخول الفيروس أو البكتيريا إلى الرئتين، اللتين تمتلأن بالسوائل، ما يسبب صعوبة في عملية التنفس، وعدم وصول الأوكسجين إلى أعضاء الجسم، وبالتالي حصول الوفاة.

تعفّن الدم

يعمل جهاز المناعة بشكل مبالغ فيه لمكافحة المرض، ما قد يتسبب بالتهاب قد يقود إلى سلسلة من الأعراض التي ينتج عنها فشل بأحد أجهزة الجسم.

نوبة قلبية

خطر الإصابة بنوبة قلبية يتضاعف 6 مرات في الأيام الـ7 التي تتبع إصابة شخص ما بالانفلونزا.

الإصابة بحالة جفاف

عادة ما تتسبب الانفلونزا في هذه الحالة بالتقيؤ والإسهال. وعادة ما تشكل الانفلونزا خطراً على الحياة في حال لم يستعيض الجسم عن السوائل المفقودة.

متى يجب عليك أن تقلق عندما تصاب بالانفلونزا؟

يعاني بعض الأشخاص من نسبة أعلى من تهديد المضاعفات الخطيرة للانفلونزا، من بينهم كبار السن والأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، والحوامل، والأشخاص الذين يعانون مشاكل صحية مزمنة. احذر أيضاً من الدوار المفاجئ والتقيؤ المستمر وصعوبة التنفس وأوجاع الصدر أو البطن. احذر أيضاً من أعراض الانفلونزا التي تتحسن ثم تعود مع حمى أو سعال أسوأ.