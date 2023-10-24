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شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تتخذ قرار جديد بشان كهرباء عدن .. ساعة واحدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - من إجمالي 300 ميجا وات .. 40 ميجا هي فقط بالخدمة
- محطة الرئيس بترومسيلة .. خارج الخدمة
- محطات الديزل مشتراه وحكومي … خارج الخدمة بإستثناء 30 ميجا تعمل بما تبقى من مخزون الوقود
-محطات المازوت … خارج الخدمة فقط 10 ميجا مازالت تعمل بمحطة الحسوة البخارية
يعني حتى الالف طن الديزل ذي لو ضخت اليوم لمحطات التوليد بتكون المشكلة مازالت قائمة لان محطة الرئيس خارج الخدمة
ولو في جديد قدنا بقولكم
من نوار ابكر
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