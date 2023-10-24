شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تتخذ قرار جديد بشان كهرباء عدن .. ساعة واحدة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - من إجمالي 300 ميجا وات .. 40 ميجا هي فقط بالخدمة

- محطة الرئيس بترومسيلة .. خارج الخدمة

- محطات الديزل مشتراه وحكومي … خارج الخدمة بإستثناء 30 ميجا تعمل بما تبقى من مخزون الوقود

-محطات المازوت … خارج الخدمة فقط 10 ميجا مازالت تعمل بمحطة الحسوة البخارية

تخيلوا ان اجتماع برئاسة رئيس الوزراء وإلى جانبه قيادة وزارة وشركة النفط … وبعد ساعات من التداول فيما بينهم … أفضى الاجتماع الى توفير #الف_طن فقط لاربع محافظات "عدن - ابين - لحج - الضالع " وهي كمية لا تكفي ليوم واحد فقط !!!

بنقول ان #دولة_الطفارة مافيش معاهم فلوس يشتروا ديزل…. طيب النفط الخام قده من حقنا كمان مش قادرين يرفعوا كمية الضخ الى عشر قواطر باليوم بدال ماهم سبع !!!

يعني حتى الالف طن الديزل ذي لو ضخت اليوم لمحطات التوليد بتكون المشكلة مازالت قائمة لان محطة الرئيس خارج الخدمة

قبل ثلاثة ايام صدرت توجيهات من رئاسة الحكومة بشراء عشرة الف طن ديزل لمحطات الكهرباء… التوجيهات راحت لشركة النفط ومن شركة النفط للتاجر ومن التاجر للبنك رد عليه البنك الجماعة ماجابوش فلوس جابوا ورقة فيها توجيهات بس