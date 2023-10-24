شكرا لقرائتكم خبر عن اليك أفضل علاج حصى الكلى في المنزل بالمواد الطبيعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ناك العديد من الطرق الطبيعية لعلاج حصى الكلى في المنزل. من أهم هذه الطرق هو شرب كميات كافية من الماء يوميًا. فالجفاف هو أحد الأسباب الرئيسية لتكون حصى الكلى، وبالتالي فإن شرب الماء بكميات كافية يحمي الجسم من هذه الحالة ويساعد في التخلص من الحصى المتكونة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الريحان على مواد نباتية تعمل على إعادة توازن حمض اليوريك في الجسم، مما يصعب من عملية تكوين حصى الكلى. لذا يُعتبر استخدام الريحان طريقة طبيعية لعلاج حصى الكلى، حيث يحتوي على حمض الخليك الذي يساعد في تحليل الحصى والتخلص منها. يمكن تحضير مغلي الريحان عن طريق غلي ملعقة واحدة من الريحان وشربه يوميًا. أما زيت الزيتون البكر، فيتميز بفوائده الصحية المتعددة، بما في ذلك قدرته على التخلص من حصى الكلى. فزيت الزيتون يعمل على تشحيم المسالك البولية، مما يساعد على انتقال الحصى من الكلى وخروجها من الجسم. يُنصح بتناول القليل من زيت الزيتون على الريق كل يوم وقبل النوم لتقليل أعراض حصى الكلى والمساعدة في التخلص منها. وأخيرًا، يعتبر عصير الليمون أحد العلاجات الطبيعية لحصى الكلى. فعصير الليمون يحتوي على حمض الستريك الذي يساعد في ذوبان الحصى وتفتيتها. يُنصح بشرب كوب من عصير الليمون المخفف بالماء على الريق كل صباح للتخلص من حصى الكلى بشكل فعال. يحتوي الليمون على مادة تسمى السترات، وهي تساعد في تحليل تراكمات الكالسيوم وبالتالي تفتيت حصى الكلى. ينصح بتناول عصير الليمون على الريق في الصباح، وقبل عدة ساعات من وجبة العشاء. من الأفضل صنع عصير الليمون في المنزل للحصول على عصير طبيعي. أما بالنسبة لخل التفاح، فهو يعمل بنفس طريقة عصير الليمون عن طريق تفتيت حصى الكلى بفضل مادة السترات الموجودة فيه. يمكنك خلط ملعقتين كبيرتين من خل التفاح مع كوب من الماء وتناوله يوميًا قبل الوجبات. اليك أفضل علاج حصى الكلى في المنزل بالمواد الطبيعية