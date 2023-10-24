شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا تسبب الأطعمة الحارة التهاب المعدة? والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قا للاعتقاد السائد، يؤدي تناول الأطعمة الحارة إلى التهابات في الجهاز الهضمي، ولكن الأشخاص الذين يتناولون هذه الأطعمة يوميا نادرا ما يشكون من آلام في المعدة. والتهاب المعدة هو التهاب الغشاء المخاطي للمعدة، الذي يؤدي إلى اضطراب وظائفها. وغالبا ما يشكو الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة من عدم الراحة والألم. وبالإضافة إلى ذلك يهضم الطعام في حالة التهاب المعدة بصورة سيئة، ونتيجة لذلك، لا يتم امتصاص المواد المفيدة من الأطعمة التي يتناولها المصاب. و ا لالتهاب المعدة والقرحة وفقا للخبراء هو بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري. أي أن الأطعمة الحارة بحد ذاتها لا يمكن أن تسبب التهابات في الجهاز الهضمي. وبالإضافة إلى ذلك أظهرت نتائج الدراسات العلمية الأخيرة، أن بعض أنواع الفلفل تكبح نشاط هذه البكتيريا. ولكن مع ذلك إذا كان الشخص يعاني من مشكلات في الجهاز الهضمي فعليه عدم الإفراط في تناول الأطعمة الحارة، لأنها قد تزيد الالتهاب : هل تسبب الأطعمة الحارة التهاب المعدة لماذا تسبب الأطعمة الحارة التهاب المعدة?