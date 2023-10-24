- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. فتاة ترسل خبز ولصقات جروح لفلسطين عبر بالونات الهيليوم والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. فتاة ترسل خبز ولصقات جروح لفلسطين عبر بالونات الهيليوم
الثلاثاء 24 اكتوبر 2023 الساعة 13:41
أظهر مقطع فيديو فتاة تتضامن مع شعب غزة على طريقتها الخاصة.
وأبان الفيديو الفتاة وهي ممسكة ببلاليين هيليوم معلق فيها كيس بداخله خبز ولصقات جروح.
وعلقت الفتاة في الفيديو قائلة: أتمنى من كل قلبي أن أرى السماء كلها بلاليين هيليوم فيها خبر ولصقات جروح ثم دعت الله أن تصل لأطفال غزة.
لمشاهده الفيديو
October 23, 2023