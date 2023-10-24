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شاهد.. فتاة ترسل خبز ولصقات جروح لفلسطين عبر بالونات الهيليوم

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. فتاة ترسل خبز ولصقات جروح لفلسطين عبر بالونات الهيليوم

الثلاثاء 24 اكتوبر 2023 الساعة 13:41

أظهر مقطع فيديو فتاة تتضامن مع شعب غزة على طريقتها الخاصة.

وأبان الفيديو الفتاة وهي ممسكة ببلاليين هيليوم معلق فيها كيس بداخله خبز ولصقات جروح.

وعلقت الفتاة في الفيديو قائلة: أتمنى من كل قلبي أن أرى السماء كلها بلاليين هيليوم فيها خبر ولصقات جروح ثم دعت الله أن تصل لأطفال غزة.

 

لمشاهده الفيديو

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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