عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. فتاة ترسل خبز ولصقات جروح لفلسطين عبر بالونات الهيليوم

الثلاثاء 24 اكتوبر 2023 الساعة 13:41

أظهر مقطع فيديو فتاة تتضامن مع شعب غزة على طريقتها الخاصة.

وأبان الفيديو الفتاة وهي ممسكة ببلاليين هيليوم معلق فيها كيس بداخله خبز ولصقات جروح.

وعلقت الفتاة في الفيديو قائلة: أتمنى من كل قلبي أن أرى السماء كلها بلاليين هيليوم فيها خبر ولصقات جروح ثم دعت الله أن تصل لأطفال غزة.

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