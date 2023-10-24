شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. شاب يتزوج من زميلته في العمل التي كان مديراً عليها ويعلق: صارت رفيقة دربي وشريكة حياتي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. شاب يتزوج من زميلته في العمل التي كان مديراً عليها ويعلق: صارت رفيقة دربي وشريكة حياتي الثلاثاء 24 اكتوبر 2023 الساعة 13:56 وثق مقطع فيديو متداول شاب يتزوج من زميلته في العمل، التي كان مديرا عليها. وأظهر الفيديو العروسين وهما سعيدان ويتفاعلان مع أنغام الموسيقى.

وعلق الشاب على فيديو بقوله: كنت مديرها بالشغل وهلق صارت رفيقة دربي وشريكة حياتي. لمشاهده الفيديو pic.twitter.com/SEgHVioF3u — ro_ahm (@EmanMos36412910) October 23, 2023

