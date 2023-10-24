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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. شاب يتزوج من زميلته في العمل التي كان مديراً عليها ويعلق: صارت رفيقة دربي وشريكة حياتي
الثلاثاء 24 اكتوبر 2023 الساعة 13:56
وثق مقطع فيديو متداول شاب يتزوج من زميلته في العمل، التي كان مديرا عليها.
وأظهر الفيديو العروسين وهما سعيدان ويتفاعلان مع أنغام الموسيقى.
وعلق الشاب على فيديو بقوله: كنت مديرها بالشغل وهلق صارت رفيقة دربي وشريكة حياتي.
لمشاهده الفيديو
October 23, 2023