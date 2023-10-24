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شاهد .. شاب يتزوج من زميلته في العمل التي كان مديراً عليها ويعلق: صارت رفيقة دربي وشريكة حياتي

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد .. شاب يتزوج من زميلته في العمل التي كان مديراً عليها ويعلق: صارت رفيقة دربي وشريكة حياتي

الثلاثاء 24 اكتوبر 2023 الساعة 13:56

وثق مقطع فيديو متداول شاب يتزوج من زميلته في العمل، التي كان مديرا عليها.

وأظهر الفيديو العروسين وهما سعيدان ويتفاعلان مع أنغام الموسيقى.
وعلق الشاب على فيديو بقوله: كنت مديرها بالشغل وهلق صارت رفيقة دربي وشريكة حياتي.

 

لمشاهده الفيديو


 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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