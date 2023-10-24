عدن - ياسمين التهامي - سعودي يهين زوجته المشهورة بكلام جارح وغير لائق فألجمته برد صادم

الثلاثاء 24 اكتوبر 2023 الساعة 14:33

تعرضت إحدى مشهورات التيك توك لموقف محرج أمام متابعيها أثناء البث المباشر على تطبيق التيك توك.

وظهرت المشهورة في مقطع الفيديو، وهي ترفض طلب زوجها وترد عليه بطريقة غير لائقة بعد طلب الأخير منها تحضير الغداء له، وقالت: أنا حرة.

ورد زوجها قائلاً: “أنتي متخلفة مو حرة تدورين مشاهدات”.