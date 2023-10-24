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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو: متحدث الأرصاد يكشف عن عقوبة تصل إلى 500 ألف في نظام الأرصاد الجديد
كشف متحدث الأرصاد حسين القحطاني، عن عقوبة مخالفة نظام الأرصاد الجديد.
وقال القحطاني، خلال مداخلة ببرنامج "ياهلا":العقوبات منشورة في نظام الأرصاد وتتراوح ما بين 500 ألف إلى 200 ألف لبعض المخالفات ومن ضمنها مخالفات النشر.
وأضاف: اللجنة القانونية هي من ترى مستوى العقوبة وتحدد طبيعتها، وقد ترى العقوبة عبارة عن تنبيه أو تحذير للشخص.
وأشار: هناك 14 مخالفة موزعة ما بين درجات متفاوتة تصل إلى 500 ألف كالمخالفات الجسيمة المتعلقة بتشغيل رادارات مخالفة أو تقنيات معنية بالأرصاد مخالفة.
وتابع: هناك بعض المخالفات المتعلقة بالنشر والتي قد تصل إلى 200 ألف.
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14 مخالفة تتفاوت فيها العقوبات..— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) October 22, 2023
متحدث الأرصاد: عقوبة مخالفة نظام الأرصاد الجديد قد تصل إلى 500 ألف، واللجنة القانونية هي التي تحدد مستوى العقوبة @NCMKSA#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/EOTwIWqueO