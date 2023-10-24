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بالفيديو: متحدث الأرصاد يكشف عن عقوبة تصل إلى 500 ألف في نظام الأرصاد الجديد

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عدن - ياسمين التهامي - بالفيديو: متحدث الأرصاد يكشف عن عقوبة تصل إلى 500 ألف في نظام الأرصاد الجديد

كشف متحدث الأرصاد حسين القحطاني، عن عقوبة مخالفة نظام الأرصاد الجديد.

وقال القحطاني، خلال مداخلة ببرنامج "ياهلا":العقوبات منشورة في نظام الأرصاد وتتراوح ما بين 500 ألف إلى 200 ألف لبعض المخالفات ومن ضمنها مخالفات النشر.

وأضاف: اللجنة القانونية هي من ترى مستوى العقوبة وتحدد طبيعتها، وقد ترى العقوبة عبارة عن تنبيه أو تحذير للشخص.

وأشار: هناك 14 مخالفة موزعة ما بين درجات متفاوتة تصل إلى 500 ألف كالمخالفات الجسيمة المتعلقة بتشغيل رادارات مخالفة أو تقنيات معنية بالأرصاد مخالفة.

وتابع: هناك بعض المخالفات المتعلقة بالنشر والتي قد تصل إلى 200 ألف.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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