لن تتوقع كيف اتفاعل الشعب السعودي مع لقطة تصفيق كريستيانو رونالدو لولي العهد

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - �فاعل مغرّدون على منصة إكس (تويتر سابقاً) مع لقطة مصورة تظهر تصفيق اللاعب كريستيانو رونالدو، لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، خلال مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة، الاثنين. وعند دخول ولي العهد السعودي لمقر المؤتمر، الذي شهد إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ظهر النجم البرتغالي وهو يصفق له، بجانب وزير الرياضة السعودي، عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، وعدد من الشخصيات الرياضية. وستقام بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في العاصمة السعودية الرياض سنوياً، ابتداءً من صيف عام 2024. وقال الأمير محمد بن سلمان: "بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية هي الخطوة الطبيعية التالية في رحلة المملكة لتصبح المركز العالمي الأول للألعاب والرياضات الإلكترونية، إذ ستقدم تجربة لا مثيل لها، تفوق ما هو متعارف عليه في القطاع"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس). وأضاف: "البطولة ستسهم في تعزيز التزامنا بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بما في ذلك تنويع الاقتصاد، وتعزيز قطاع السياحة وتوفير الفرص الوظيفية في مختلف القطاعات، وتقديم ترفيه عالي المستوى للمواطنين والمقيمين والزائرين على حد سواءاو.

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