اخيراً كُشف السر ... لن تتوقع من هي ام الشيخ محمد بن زايد؟ وما جنسيتها؟

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يرتكب الكثير من الأشخاص. بعض العادات الخاطئة بعد تناول وجبة الطعام. هذه العادات التي تسبّب لهم الكثير من المشاكل الصحيّة. دون أن يكون لهم أي علم بذلك. وفي هذا المقال سوف نستعرض بعض الأمور والأشياء. التي يجب تجنبها بشكل رئيسي بعد تناول وجبة الطعام.

شرب الماء. يعمل شرب الماء بعد تناول وجبة الطعام مباشرة. إلى عدة مشاكل من أهمها الشعور بالانتفاخ وحموضة المعدة. شرب الشاي أو القهوة. هذه العادة الغير صحية. تعمل على منع امتصاص الحديد من الدم. وذلك يؤدي إلى الإصابة بفقر الدم. وفقدان الشهية. وبرودة في القدمين. تناول الفواكه. يعمل تناول الفواكه بعد تناول وجبة الطعام على الحد من امتصاص الغذاء. مما يؤدي إلى المشاكل في الجهاز الهضمي. ويقلل بذلك من القيمة الغذائية للأطعمة. ممارسة الرياضة. تعمل ممارسة الرياضة بعد تناول وجبة الطعام. إلى الكسل وشعور بعدم الراحة في المعدة. لهذا تجنب ممارسة الرياضة بعد تناول وجبة الطعام. وحدد الوقت المناسب لها. التدخين. يختلط النيكوتين الموجود في السجائر بالأكسجين. ويؤدي إلى الكثير من المشاكل الصحية. ويشكل مركباً مع الهيموجلوبين في الدم. ويعطل إمداد الأكسجين للأجزاء الحيوية من الجسم. كما يؤدي إلى تهيج الأمعاء. ويؤدي إلى زيادة فرص الإصابة بسرطان الأمعاء. النوم. من أسوأ العادات التي يلجأ إليها الكثير من الأشخاص. هي النوم مباشرة بعد تناول وجبة الطعام. مع العلم بأن عملية الهضم تبدأ مباشرة بعد تناول وجبة الطعام. ويمكن أن يكون النوم عقبة تعيق هذه العملية. ويؤدي إلى عسر في الهضم وانتفاخ في البطن. الاستحمام. يجب الانتظار لمدة ساعتين على الأقل بعد تناول وجبة الطعام للقيام بعملية الاستحمام. وذلك حتى لا يحصل هنالك اضطرابات ومشاكل في الهضم.

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