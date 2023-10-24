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عدن - ياسمين التهامي - النجم "رونالدو" سأل والدته لماذا تكره صديقته "جورجينا"؟ والأم تصعقه برد صادم

استقبل قائد فريق النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، والدته دولوريس أفيرو في قصره الجديد بالعاصمة الرياض بعد مغادرته جناحه الفاخر بفندق فورسيزنس ببرج المملكة في الريال

ووصلت ماريا دولوريس دوس سانتوس أفيرو، والدة رونالدو إلى الرياض الجمعة 17 فبراير 2023، وحضرت مباراة النصر والتعاون على ملعب مرسول بارك. وكشفت صحيفة “okdiario“ الأسبانية عن عقد لقاء صلح بين جورجينا رودريغيز ووالدة حبيبها لاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو بواسطة و هوغو أفيرو، شقيق رونالدو الأكبر.

الصلح

وطلب اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر من والدته السماح له بالزواج من جورجينا رسمياً بعد أن عارضت الأمر لسنوات طويلة.

وكشفت تقارير صحفية عن رفض والدة كريستيانو رونالدو، دولوريس أفيرو، زواج نجلها من صديقته الإسبانية جورجينا رودريجيز بشكل قاطع.

ونقلت عن مصدر مقرب من رونالدو قوله إن "أفيرو تعتقد أنه لا ينبغي للطرفين أن يتزوجا لأن دافع جورجينا للقيام بذلك هو الاستفادة من أموال ابنها".

ويأتي هذا الرفض ليفسر سبب عدم زواج رونالدو من جورجينا رغم إعلانه قبل أكثر من عام عن نيته الزواج منها، لتوطيد العلاقة التي بدأت نهاية 2016.