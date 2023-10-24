عدن - ياسمين التهامي - شاهد "فيديو" اخصائي في علم الاجتماع بكشف عن خطركبير يهدد باختفاء المجتمع السعودي بسبب "الذكورة"

الثلاثاء 24 اكتوبر 2023 الساعة 15:35

كشف الدكتور حميد الشايجي أستاذ علم اجتماع الجريمة والانحراف في جامعة الملك سعود، أن المجتمع السعودي يواجه خطرًا كبيرًا بسبب تراجع معدلات الخصوبة.

وقال الدكتور حميد الشايجي، خلال لقائه برنامج "الشارع السعودي" على قناة السعودية، "كنا نخاف في السابق من الانفجار السكاني ولكن المجتمع السعودي اليوم في خطر سكاني بسبب أن معدلات الخصوبة في تنازل".

وأشار إلى أنه في عام 2006 معدل الخصوبة كان 2.3 بينما في 2017 هبط إلى 2.2، فيما في تقرير إحصائي لوزارة الصحة عام 2020 يقول أنها وصلت إلى 1.9، بينما كان المعدل الخطير هو 2.1 ونحن هبطنا عنه وهذا معناه أن المجتمع السعودي بعد فترة من الزمن لن يعد موجودًا.

