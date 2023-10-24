شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كوني حذرة.. أمور لم تتوقعها تجذب حشرة بق الفراش إلى منزلك بسرعة البرق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فجرت واقعة انتشار البق في فرنسا بشكل سريع حالة كبيرة من الاهتمام في مختلف أنحاء العالم والخوف من انتشار هذه الحشرة الضارة في بعض البلاد الأخرى

وتبعا لما جاء في موقع forbes نعرض لكم أهم الأشياء التي تجذب البق لمنزلك.

وفي التفاصيل، ينجذب بق الفراش إلى المضيف البشري في المقام الأول لأنه يتغذى على الدم ومع ذلك هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجذب البق إلى منزلك:

كما يبحث البق عن ثاني أكسيد الكربون وحرارة الجسم والرطوبة التي ينبعث منها البشر وعندما تكون متواجدًا في غرفة ما، فإن ذلك يخلق بيئة مثالية لبق الفراش لاستشعار مضيفيه وتحديد موقعه.

يشار إلى أن البق هو مغذيات انتهازية وسوف يأكل أي شيء من دم الإنسان أو الحيوان إلى الحشرات الميتة وعث الغبار وحتى البراز.

وفي حال وجدوا شيئًا يحبونه في منزلك، فسوف يظلون في الجوار وربما ينتشرون في مناطق أخرى من منزلك أيضًا.

كما يعد بق الفراش مشكلة شائعة في الفنادق وأنواع أماكن الإقامة الأخرى، وإذا كنت تقيم في مكان موبوء، فيمكنه التمسك بممتلكاتك والسفر معك عند المغادرة و عند عودتك إلى المنزل، سيذهب البق إلى أي مكان تذهب إليه ملابسك أو حقائبك لذلك يوصى بغسل جميع ملابسك فورًا بالماء الساخن ووضع حقائبك في الخارج لبضعة أيام عند العودة إلى المنزل..