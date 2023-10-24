شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن وصفة معجزة طبيعية لصبغ الشعر الابيض والتخلص من الشيب نهائيا.. خلال دقائق ودون مواد كيميائية ضارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يتم تحضير الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يلي..

*المكونات:

ملعقة من الملح.

ملعقة من الجسرين.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من الماء .

*الطريقة:

أولا نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.

ثم نقوم بتدليك به فروة الشعر لمدة 10 دقائق.

بعدها نقوم بلفه وتركه لمدة ساعة.

ثم نقوم بغسلها بالشامبو والماء.

سوف نلاحظ التخلص من الشيب والاحتفاظ بلون الشعر الطبيعي من أول استخدام.

وصفة أخرى للملح

*المكونات:

ملعقة من الملح.

ملعقة من القرنفل.

ماء.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جنين القمح.

*طريقة التحضير:

في البداية نحضر وعاء ونضع به الملح والقرنفل ونقوم بتقليبه جيدا حتى تختلط سويا. ثم نقوم بوضع عليه زيت الزيتون وزيت جنين القمح والماء ونقوم بتقليب المكونات جيدا حتى تختلط سويا.

نقوم بوضعها على فروة الرأس ونقوم بتدليكها لمدة 10 دقائق متواصلة.

ثم بعد ذلك نقوم بلفه ونتركه ساعة ثم نقوم بغسله بالماء والشامبو سوف نلاحظ التخلص من الشيب من أول استخدام..