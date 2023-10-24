شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة عمل البيتزا نادية السيد في المنزل... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ل تدخل الخميرة من ضمن مكونات عمل البيتزا؟ نظرًا إلى أنَّ هناك الكثير من الخطوات التي يجب تطبيقها من أجل إعداد البيتزا وبعض الناس ترغب في التعرف إليها، فدعونا اليوم نهتم عبر موقع لحظات نيوز بالتعرف إلى خطوات عمل البيتزا. طريقة عمل البيتزا نادية السيد بالصور هناك مجموعة من المكونات التي يجب إحضارها في بادئ الأمر ومن ثمَّ يجب اتباع مجموعة من الخطوات، وتلك المكونات تكفي 12 شخص وتستغرق وقت 25 دقيقة في التحضير و30 دقيقة في الطهي، وتأتي المكونات بالمقادير والخطوات على النحو التالي: 1- مكونات البيتزا نعرض لكم فيما يلي باقة متنوعة من المكونات المُستخدمة في عمل البيتزا: ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة صغيرة من الخميرة. نصف ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. كوبان من الدقيق. 6 ملاعق كبيرة من الصلصة. ربع كوب من المشروم المقطع. ثمرتان من الطماطم المقطعة. ثمرة بصل واحدة مقطعة. جبن موزاريلا حسب الرغبة. ثمرتان من الفلفل المقطع. 2- خطوات عمل البيتزا فيما يلي نعرض لكم مجموعة من الخطوات التي يجب اتباعها لعمل وصفة البيتزا: يتم خلط كل من السكر والخميرة معًا في وعاء. خلط المكونات جيدًا لكي يتم الحصول على خليط متجانس وتركه 10 دقائق جانبًا حتى تتفاعل المكونات معًا. إضافة زيت الزيتون والملح وخلط المكونات معًا. إضافة الدقيق بصورة تدريجية مع الخلط المستمر من أجل الحصول على عجينة متماسكة. وضع العجينة على سطح صلب منثور عليه كمية قليلة من الدقيق وعجنها لمدة 5 دقائق لكي تصبح طرية. تغليف العجينة بورق من النايلون غير اللاصف ومن ثمَّ تركها حوالي ساعة حتى يتضاعف الحجم. تقسيم العجيمة إلى قسمين يتم فرد الأول منها بواسطة شبك في صينية مدهونة بكمية قليلة من الزيت. توزيع الصلصة على وجه العجينة ومن ثمَّ نثر الفلفل والبصل والطماطم والمشروم والجبن. إدحال الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 30 دقيقة حتى تمام نضج البيتزا. طريقة عمل البيتزا نادية السيد في المنزل...