شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة سعودية تعرض مليون و440 ألف دولار لمن يتزوجها مقابل شـرط وحيد رفضه الكثير..تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت إحدى النساء الغنيات في مملكة العربية السعودية من خلال واحدة من وسائل الإعلام بعرض مبلغ مالي قدره مليون و330000 دولار أمريكي، ما يساوي 5 ملايين ريال سعودي، وذلك لمن يقبل بالزواج منها عن طريق المسيار.

وأوضحت الدافع الذي جعلها تعرض هذا المبلغ حيث قالت: “إنني في الوقت الحالي أفكر بالزواج، ويعدّ الهاجس الأول بالنسبة لي، والسبب أنني لم أوفق في الاختيار عندما تزوجت في المرة الأولى قبل ثلاثة أعوام، وكان سبب طلاقي أنّ زوجي الأول كان يطمع في مالي. أما الآن فلا يهمني إذا كان زوج المستقبل يبحث عن المال أم لا؛ كل ما يهمني أن يقدر العشرة الزوجية ويمنحني كل واجباتها”.