خطيب فلسطيني يكشف الحقائق المرعبة ويفضح أفعال زعماء مسلمين بينهم أردوغان في خطبة صادمة

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتح خطيب فلسطيني النار على ثلاثة زعماء مسلمين وكشف حقيقة أفعالهم في خطبة الجمعة التي شهدت تداولاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها الكثيرون بأنها أقوى خطبة جمعة، حيث وضع النقاط على الحروف.
فاتهم الخطيب الفلسطيني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمتاجرة بالقضية الفلسطينية وادعى أنه يدعم الفلسطينيين، لكنه في الحقيقة يفتح الأبواب لليهود ويستقبلهم بالأحضان. كما اتهم الخطيب الفلسطيني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه يعمل ضد القضية الفلسطينية، وأكد أن السيسي الذي يروج للمصالحة لا يستحق أن يصلي بعده ولا يستحق أن يكون موثوقاً به.
وفي هجومه اللاذع، انتقد الخطيب الفلسطيني الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون واتهمه بالتلاعب بقضية الفلسطينيين.
وقال الخطيب الفلسطيني إن الفلسطينيين شبعوا من الكذب والتلاعب بقضيتهم، ويجب عليهم أن يعرفوا الآن من يقف معهم ومن يتاجر بقضيتهم.
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