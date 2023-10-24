شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحافظي على بشرتك نضرة ومشرقة بدون مواد كيميائية؟ جربي هذه الوصفات الطبيعية السهلة والرخيصة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - البشرة هي أكبر عضو في الجسم وهي مسؤولة عن حماية الأعضاء الداخلية من العوامل الخارجية. لذلك، يجب الاهتمام بها والعناية بها بطرق طبيعية وصحية. في هذا المقال، سنقدم لك بعض الوصفات الطبيعية السهلة والرخيصة التي تساعدك على الحفاظ على جمال بشرتك وصحتها.

الماء

الماء هو أهم عنصر للبشرة، فهو يرطبها وينظفها من السموم والشوائب. ينصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً، وتجنب المشروبات الغازية والمحلاة التي تسبب جفاف البشرة. كما يمكنك استخدام الماء كغسول للوجه، فقط اغسلي وجهك بالماء الفاتر صباحاً ومساءً، وستلاحظين الفرق.

العسل

العسل هو مادة طبيعية غنية بالفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية التي تغذي البشرة وتجددها. يمكنك استخدام العسل كقناع للوجه، فقط اخلطي ملعقة صغيرة من العسل مع ملعقة صغيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، وضعيه على وجهك لمدة 15 دقيقة، ثم اغسليه بالماء الدافئ. هذا القناع يرطب البشرة ويمنحها لمعاناً ونعومة.

الخيار

الخيار هو خضار مفيد للبشرة، فهو يحتوي على ماء وفيتامين C وأحماض ألفا هيدروكسيل التي تفتح المسام وتزيل الخلايا الميتة. يمكنك استخدام شرائح الخيار كقطعات للعين، فقط ضعي شرائح رقيقة من الخيار على عينيك لمدة 10 دقائق، ثم ازيليها. هذه الطريقة تخفف من التورم والانتفاخ والهالات السوداء حول العين.

الأفوكادو

الأفوكادو هو فاكهة غنية بالدهون الصحية وفيتامين E وأحماض أولئك المضادة للأكسدة التي تحارب التجاعيد وتحسن مرونة البشرة. يمكنك استخدام لب الأفوكادو كقناع للوجه، فقط اهرسي نصف أفوكادو مع ملعقة صغيرة من العسل، وضعيه على وجهك لمدة 20 دقيقة، ثم اغسليه بالماء البارد. هذا القناع يغذي البشرة ويمنع جفافها وتشققها.

الليمون

الليمون هو مادة طبيعية تحتوي على فيتامين C وحمض الستريك التي تعمل كمبيض ومطهر للبشرة. يمكنك استخدام عصير الليمون كتونر للوجه، فقط اخلطي ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع نصف كوب من الماء، وامسحي وجهك به بواسطة قطنة، ثم اتركيه ليجف. هذا التونر يزيل الزيوت الزائدة والبقع والحبوب من البشرة.

هذه هي بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك على الحفاظ على بشرتك نضرة ومشرقة بدون مواد كيميائية.