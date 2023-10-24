شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يقف أمام تاريخ ميسي في صراع الكرة الذهبية 2023 والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يستعد عشاق كرة القدم حول العالم لمتابعة حفل الكرة الذهبية لهذا العام 2023، والذي سيقام في العاصمة الفرنسية باريس خلال الثلاثون من الشهر الجاري.

ويأتي على رأس قائمة المرشحين للفوز ب “البالون دور” الثنائي ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين، والنرويجي إرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

هالاند مع السيتي.. مستويات مرعبة

نجح هالاند في الاندماج سريعًا مع مانشستر سيتي، منذ انتقاله من بوروسيا دورتموند الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

فقد توج بالثلاثية التاريخية دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد، بجانب الأرقام التهديفية الكبيرة التي قدمها اللاعب مع السيتي، والتي نجح من خلالها الفوز بالحذاء الذهبي للبريميرليج.

كما استطاع الدولي النرويجي في إثبات نفسه بدوري أبطال أوروبا، بعدما كان أحد الأسباب الرئيسية في تتويج الفريق السماوي باللقب.

كأس العالم يمنح ميسي فرصة ذهبية

في المقابل، قاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس العالم قطر النسخة الماضية 2022، بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

وأصبح الدولي الأرجنتيني بفضل التتويج بلقب المونديال قريب للغاية من تحقيق الكرة الذهبية الثامنة له في مسيرته الكروية، كأول لاعب كرة قدم يتوج بالجائزة لثماني مرات، فيما يأتي كريستيانو رونالدو في الوصافة بخمس مرات.

هالاند يقف أمام تاريخ ميسي

يرى عدد من عشاق كرة القدم حول العالم أن المنافسة بين هالاند وميسي على جائزة الكرة الذهبية ستكون قوية، خاصة وأن الثنائي قدما مستويات جيدة مع أنديتهما.

لكن يرى البعض أن ميسي قريب للغاية من تحقيق الكرة الذهبية الثامنة له، وذلك لعدد أسباب أبرزها قوة ميسي التصويتية بين الصحفيين والمدربين، بجانب الرعاة الذين يمتلكهم ميسي، والذين يؤثرون على تصويت الكثيرين.