شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة سعودية تضع صورتها في مكان غير لائق...لن تصدق أين وضعتها شاهد كيف كانت ردة فعل زوجها!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر المنشد السعودي والسنابي الشهير عبد المجيد الفوزان مقطع فيديو جديد عبر حسابه بتطبيق سناب شات روى فيه موقف غريب زوجة اشترطت على زوجها وضع صورتها في سيارته وكشف الفوزان أن السبب وراء طلب الزوجة وضع صورتها داخل سيارة زوجها لتضمن أنه لن يتزوج عليهوقال عبدالمجيد الفوزان: “يا جماعة، سمعتوا الخبر الجديد؟ وحدة حطّت صورتها فوق السيارة! طيب تقولون ليش؟ عشان تضمن إن زوجها ما يستعرض بالسيارة برا!”

كانت هذه تفاصيل خبر زوجة سعودية تضع صورتها في مكان غير لائق...لن تصدق أين وضعتها شاهد كيف كانت ردة فعل زوجها!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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