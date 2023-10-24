شكرا لقرائتكم خبر عن مش هتلفي ولاتحتاري.. كيراتين منزلي طبيعي وقوي هيخلي شعرك ناعم وحرير زي شعر الهنود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الشعر هو تاج المرأة وأساس جمالها لذا تبحث معظم النساء والفتيات عن أحسن الوصفات الطبيعية والخلطات الفعالة للحصول على شعر ناعم وجذاب مثل الهنود. بعيدًا عن استخدام المواد الكيماوية ومستحضرات التجميل التي تضر الشعر، كما أن هناك العديد ممن يعانون من الشعر المجعد الخشن مما يدفعهم للذهاب إلى صالونات التجميل باهظة الثمن. واستخدام العديد من المواد الكيماوية الضارة، ولكننا اليوم سوف نقدم لكم أحسن الطرق لعمل الكيراتين الطبيعي وهو كيراتين الموز بخطوات بسيطة والنتيجة فعالة.

فوائد استخدام كيراتين الموز لفرد الشعر

يساهم هذا الماسك الرهيب من كيراتين الموز على الإستفادة من العديد من الفوائد للشعر أهمها التالي:

كيفية تحضير كيراتين الموز في المنزل

إليكي أحسن وصفة طبيعية لفرد الشعر عن طريق تحضير كيراتين الموز الطبيعي لفرد الشعر الخشن والمجعد بإتباع الخطوات التالية: